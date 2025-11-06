STREAM EXCLUSIVE ORIGINALS
Lifestyle

We Can Be Royals: HBCU Kings and Queens 2025-2026

Our historically Black Colleges and Universities annually crown their best and brightest to represent them through the year. Here's a list of this year's Kings and Queens (alphabetical by school).

By BET Staff
November 6, 2025 / 9:28 AM

  • Miss Alabama State University

    Queen: Sydney Guy

    Year in School: Junior

    Academic Major: Communications

  • Mr. & Miss Benedict College

    King: Davar Hart

    Queen: April Elston

  • Mr. & Miss Bowie State University

  • advertisement

  • Mr. & Miss Cheyney University

  • Mr. & Miss Clark Atlanta University

    Mr. Clark Atlanta University: Cameron Foreman

    Miss Clark Atlanta University: Laylah Ahmed

  • Mr. & Miss Coppin State University

    Mister and Miss Coppin - Larry Gill and Catherine Addey 

  • advertisement

  • Mr. & Miss Delaware State University

    Master Keith and Joyce Kasiama were crowned the 2025-2026 Mr. and Miss DSU

  • Mr. & Miss Dillard University

    Courtesy: Dillard University

    King: Spencer Miles Jones

    Age: 21

    Hometown: Marion, Ark.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Urban Studies and Public Policy

    ****

    Queen: Jerika Marshae Edwards

    Age: 22

    Hometown: Prichard, Ala.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Urban Studies and Public Policy

  • Mr. & Miss Edward Waters University

    Courtesy: Edward Waters University

    King: Amari Leath

    Age: 24

    Hometown: Orlando, Fla.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Communications

    ****

    Queen: Chandrae Bethea

    Age: 25

    Hometown: Fort Meyers, Fla.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Communications

  • advertisement

  • Mr. & Miss Fayetteville State University

    Courtesy: Fayetteville State University

    King: Issiah McLean

    Age: 22

    Hometown: Elizabethtown, N.C.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Criminal Justice

    ****

    Queen: Asia Hammock

    Age: 20

    Hometown: Charlotte, N.C.

    Year in School: Junior

    Academic Major: Chemistry - Pre-Health

  • Mr. & Miss Florida Memorial University

    Courtesy: Florida Memorial University

    King: Jalil Lee

    Age: 21

    Hometown: Plainfield, New Jersey

    Year in School: Senior

    Academic Major: Aviation Management

    ****

    Queen: La'Karla Moore

    Age: 21

    Hometown: Daytona Beach, Fla.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Aviation - Air Traffic Control

  • Mr. & Miss Fort Valley State University

    Courtesy: Fort Valley State University

    King: Jakoba Mildton Jr.

    Age: 21

    Hometown: Decatur, Ga.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Mass Communications

    ****

    Queen: Thomaya Brown

    Age: 20

    Hometown: Warner Robins, Ga.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Mathematics

  • advertisement

  • Miss Grambling State University

    Courtesy: Grambling State University

    Royal: Kelli Jo Anna-Katrice Copes

    Age: 21

    Hometown: Grambling, Louisiana

    Year in School: Senior

    Academic Major: Biology Pre-Medicine

  • Mr. & Miss Harris-Stowe State University

    Courtesy: Harris-Stowe State University

    King: Adam Mundy

    Age: 21

    Hometown: Detroit, Mich.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Business Administration

    ****

    Queen: Cierra Isaac

    Age: 22

    Hometown: St. Louis, Mo.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Criminal Justice

  • Mr. & Miss Howard University

    Courtesy: Howard University

    King: Rashan Schoffner

    Age: 21

    Hometown: Atlanta, Ga.

    Year in School: Senior

    Academic Major: TV & Film

    ****

    Queen: Cecily Davis

    Age: 21

    Hometown: Atlanta, Ga.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Musical Theatre

  • advertisement

  • Mr. & Miss Jackson State University

    Courtesy: Jackson State University

    King: Joshua E. Edwards

    Age: 21

    Hometown: Tulsa, Okla.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Journalism & Media Studies

    ****

    Queen: Naomi S. Harris

    Age: 21

    Hometown: Memphis, Tenn.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Elementary Education

  • Mr. & Miss Johnson C. Smith University

    Courtesy: Johnson C. Smith University

    King: Caleb Davis

    Age: 21

    Hometown: Fayetteville, N.C.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Communication Arts

    ****

    Queen: Essence Winston

    Age: 21

    Hometown: South San Francisco, Calif.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Political Science

  • Mr & Miss Langston University

    Courtesy: Langston University

    King: O’Riyan McFerren-Gause

    Age: 21

    Hometown: Memphis, Tenn.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Business Management

    ****

    Queen: Diva Hunt

    Age: 22

    Hometown: Chicago, Ill.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Business Management

  • advertisement

  • Mr. & Miss Lincoln University

    Courtesy: Lincoln University

    King: Traquel Artis

    Age: 20

    Hometown: Philadelphia, Pa.

    Year in School: Junior

    Academic Major: Political Science

    ****

    Queen: Nia Turner

    Age: 21

    Year in School: Senior

    Academic Major: Mass Communications

  • Mr. & Miss Lincoln University of Missouri

    Courtesy: Lincoln University of Missouri

    King: Tyree Stovall

    Age: 21

    Hometown: Omaha Neb.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Journalism

    ****

    Queen: BaBari Naabien

    Age: 22

    Hometown: Lagos, Nigeria (via St. Louis, Mo.)

    Year in School: Senior

    Academic Major: Psychology

  • Mr. & Miss Mississippi Valley State University

    Courtesy: Mississippi Valley State University

    King: Emmanuel Asuquo

    Age: 19

    Hometown: Lagos, Nigeria

    Year in School: 4th Year

    Academic Major: Computer Science and Mathematics

    ****

    Queen: Essence Baggett

    Age: 21

    Hometown: Indianola, Miss.

    Year in School: 4th Year

    Academic Major: Music Vocal Performance

  • advertisement

  • Miss Maroon and White (Morehouse College)

    Courtesy: Morehouse College

    Queen: Nia Phillips

    Age: 21

    Hometown: Somerset, New Jersey

    Year in School: Senior

    Academic Major: Political Science

  • Mr. and Miss Morgan State University

    Courtesy: Morgan State University

    King: Ehidiame Akojie

    Age: 22

    Hometown: Upper Marlboro, Md.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Business Administration

    ****

    Queen: Kysha Hancock

    Age: 21

    Hometown: Laurel, Md.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Multimedia Journalism

  • Mr. & Miss Norfolk State University

    Courtesy: Norfolk State University

    King: Tyreese Davis

    Age: 21

    Hometown:  Chester, S.C.

    Year in School:  Senior

    Academic Major: Elementary Education

    ****

    Queen: Justis Fisher

    Age: 20

    Hometown: Portsmouth, Va.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Applied Mathematics

  • advertisement

  • Mr. & Miss North Carolina A&T

    Courtesy: North Carolina A&T

    King: Curtis Shannon Jr.

    Age: 21

    Hometown: Lima, Ohio

    Year in School: Senior

    Academic Major: Liberal Studies

    ****

    Queen: Avionna Burns

    Age: 21

    Hometown: Winston Salem, N.C.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Economics

  • Mr. & Miss Prairie View A&M University

    Courtesy: Prairie View A&M University

    King: Caleb Leeper

    Age: 21

    Hometown: Grand Prairie, Tex.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Nursing

    ****

    Queen: Taverlyn M. Shepard

    Age: 21

    Hometown: Shelby, Miss.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Biology

  • Mr. & Miss. Saint Augustine's University

    Courtesy: Saint Augustine's University

    King: Deante Barnes

    Age: 24

    Hometown: Raleigh, N.C.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Computer Information Systems

    ****

    Queen: Brecha Byrd

    Age: 20

    Hometown: Surry County, Va.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Business Administration

  • advertisement

  • Mr. & Miss Savannah State University

    Courtesy: Savannah State University

    King: Djangmah Narhmartey

    Age: 21

    Hometown: Savannah, Ga.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Computer Information Systems

    ****

    Queen: Maddison Reliford

    Age: 21

    Hometown: Albany Ga

    Year in School: Senior

    Academic Major: Political Science

  • Mr. & Miss Shaw University

    Courtesy: Shaw University

    King: Izeah Lorenzo Lee Parker

    Age: 21

    Hometown: Hopewell, Va.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Business Administration

    ****

    Queen: Imani Ayana Elyse Sterling

    Age: 22

    Hometown: Charlotte, N.C.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Mass Communications

  • Miss Southern University and A&M College

    Courtesy: Southern University and A&M College

    Queen: Briana Hall

    Age: 21

    Hometown: Shreveport, La.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Marketing

  • advertisement

  • Mr. & Miss Southern University at New Orleans

    Courtesy: Southern University at New Orleans

    King: Ronnie L. Dyer

    Age: 29

    Hometown: New Orleans, La.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Biology

    ****

    Queen: Daryelle D. Mitchell

    Age: 22

    Hometown: New Orleans, La.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Biology

  • Mr. & Miss South Carolina State University

    Courtesy: South Carolina State University

    King: Aubrey Brown

    Age: 21 

    Hometown: Augusta, GA

    Year in School: Senior

    Academic Major: Biology

    ****

    Queen: Avianna Verschelle “Ivy” Hogue

    Age: 21

    Hometown: Gaffney, S.C.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Elementary Education

  • Miss Southern University at Shreveport

    Courtesy: Southern University at Shreveport

    Queen: Tamia Michelle Williams

    Age: 20

    Hometown: Shreveport, La.

    Year in School: Sophomore

    Academic Major: Radiology Technology

  • advertisement

  • Mr. Tennessee State University

    Courtesy: Tennessee State University

    King: Tre’veon Hayes

    Age: 21

    Hometown: Memphis, Tenn.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Elementary Education

  • Mr. & Mrs. Tuskegee University

    Courtesy: Tuskegee University

    King: Daisean DuBose

    Age: 21

    Hometown: Monroeville, Ala.

    Year in School: 4th year Graduate Student

    Academic Major: Occupational Therapy 

    ****

    Queen:  Aleya G. Barber

    Age: 21

    Hometown: Atlanta, Ga.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Biology

  • Mr. & Miss Virginia State University

    Courtesy: Virginia State University

    King: Mekhi McKinney

    Age: 21

    Hometown: Prince George’s County, Maryland

    Year in School: Senior

    Academic Major: Sociology

    ****

    Queen: Joy Watson

    Age: 21

    Hometown: Newburgh, N.Y.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Mechanical Engineering Technology / Mathematics

  • advertisement

  • Miss University of the Virgin Islands

    Courtesy: University of the Virgin Islands

    Queen: Tamia Grant

    Age: 20

    Hometown: St. Kitts and Nevis

    Year in School: Senior

    Academic Major: Chemistry

  • Mr. & Miss Voorhees University

    Courtesy: Voorhees University

    King: Xavier Willcox

    Age: 21

    Hometown: Atlanta, Ga.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Business Marketing

    ****

    Queen: Keyana Yeoman

    Age: 21

    Hometown: Wilmington, N.C.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Mass Communications

  • Mr. & Miss Wilberforce University

    Courtesy: Wilberforce University

    King: Zion Justice

    Age: 21

    Hometown: Toledo, Ohio

    Year in School: Senior

    Academic Major: Business Management

    ****

    Queen: Honesty Lyon

    Age: 21

    Hometown: Columbus, Ohio

    Year in School: Senior

    Academic Major: Mass Communications

  • advertisement

  • Mr. & Miss Xavier University of Louisiana

    Courtesy: Xavier University of Louisiana

    King: Zion Rouege

    Age: 21

    Hometown: New Orleans, La.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Biology Pre-med

    ****

    Queen: Nina Giddens

    Age: 21

    Hometown: Atlanta, Ga.

    Year in School: Senior

    Academic Major: Public Health

Historically Black Colleges and Universitiesblack college homecomingStudentsHBweCU

Latest News

Subscribe for BET Updates

Provide your email address to receive our newsletter.

By clicking Subscribe, you confirm that you have read and agree to our Terms of Use and acknowledge our Privacy Policy. You also agree to receive marketing communications, updates, special offers (including partner offers) and other information from BET and the Paramount family of companies. You understand that you can unsubscribe at any time.