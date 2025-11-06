We Can Be Royals: HBCU Kings and Queens 2025-2026
Miss Alabama State University
Queen: Sydney Guy
Year in School: Junior
Academic Major: Communications
Mr. & Miss Benedict College
King: Davar Hart
Queen: April Elston
Mr. & Miss Bowie State University
- advertisement
Mr. & Miss Cheyney University
Mr. & Miss Clark Atlanta University
Mr. Clark Atlanta University: Cameron Foreman
Miss Clark Atlanta University: Laylah Ahmed
Mr. & Miss Coppin State University
Mister and Miss Coppin - Larry Gill and Catherine Addey
- advertisement
Mr. & Miss Delaware State University
Master Keith and Joyce Kasiama were crowned the 2025-2026 Mr. and Miss DSU
Mr. & Miss Dillard University
King: Spencer Miles Jones
Age: 21
Hometown: Marion, Ark.
Year in School: Senior
Academic Major: Urban Studies and Public Policy
****
Queen: Jerika Marshae Edwards
Age: 22
Hometown: Prichard, Ala.
Year in School: Senior
Academic Major: Urban Studies and Public Policy
Mr. & Miss Edward Waters University
King: Amari Leath
Age: 24
Hometown: Orlando, Fla.
Year in School: Senior
Academic Major: Communications
****
Queen: Chandrae Bethea
Age: 25
Hometown: Fort Meyers, Fla.
Year in School: Senior
Academic Major: Communications
- advertisement
Mr. & Miss Fayetteville State University
King: Issiah McLean
Age: 22
Hometown: Elizabethtown, N.C.
Year in School: Senior
Academic Major: Criminal Justice
****
Queen: Asia Hammock
Age: 20
Hometown: Charlotte, N.C.
Year in School: Junior
Academic Major: Chemistry - Pre-Health
Mr. & Miss Florida Memorial University
King: Jalil Lee
Age: 21
Hometown: Plainfield, New Jersey
Year in School: Senior
Academic Major: Aviation Management
****
Queen: La'Karla Moore
Age: 21
Hometown: Daytona Beach, Fla.
Year in School: Senior
Academic Major: Aviation - Air Traffic Control
Mr. & Miss Fort Valley State University
King: Jakoba Mildton Jr.
Age: 21
Hometown: Decatur, Ga.
Year in School: Senior
Academic Major: Mass Communications
****
Queen: Thomaya Brown
Age: 20
Hometown: Warner Robins, Ga.
Year in School: Senior
Academic Major: Mathematics
- advertisement
Miss Grambling State University
Royal: Kelli Jo Anna-Katrice Copes
Age: 21
Hometown: Grambling, Louisiana
Year in School: Senior
Academic Major: Biology Pre-Medicine
Mr. & Miss Harris-Stowe State University
King: Adam Mundy
Age: 21
Hometown: Detroit, Mich.
Year in School: Senior
Academic Major: Business Administration
****
Queen: Cierra Isaac
Age: 22
Hometown: St. Louis, Mo.
Year in School: Senior
Academic Major: Criminal Justice
Mr. & Miss Howard University
King: Rashan Schoffner
Age: 21
Hometown: Atlanta, Ga.
Year in School: Senior
Academic Major: TV & Film
****
Queen: Cecily Davis
Age: 21
Hometown: Atlanta, Ga.
Year in School: Senior
Academic Major: Musical Theatre
- advertisement
Mr. & Miss Jackson State University
King: Joshua E. Edwards
Age: 21
Hometown: Tulsa, Okla.
Year in School: Senior
Academic Major: Journalism & Media Studies
****
Queen: Naomi S. Harris
Age: 21
Hometown: Memphis, Tenn.
Year in School: Senior
Academic Major: Elementary Education
Mr. & Miss Johnson C. Smith University
King: Caleb Davis
Age: 21
Hometown: Fayetteville, N.C.
Year in School: Senior
Academic Major: Communication Arts
****
Queen: Essence Winston
Age: 21
Hometown: South San Francisco, Calif.
Year in School: Senior
Academic Major: Political Science
Mr & Miss Langston University
King: O’Riyan McFerren-Gause
Age: 21
Hometown: Memphis, Tenn.
Year in School: Senior
Academic Major: Business Management
****
Queen: Diva Hunt
Age: 22
Hometown: Chicago, Ill.
Year in School: Senior
Academic Major: Business Management
- advertisement
Mr. & Miss Lincoln University
King: Traquel Artis
Age: 20
Hometown: Philadelphia, Pa.
Year in School: Junior
Academic Major: Political Science
****
Queen: Nia Turner
Age: 21
Year in School: Senior
Academic Major: Mass Communications
Mr. & Miss Lincoln University of Missouri
King: Tyree Stovall
Age: 21
Hometown: Omaha Neb.
Year in School: Senior
Academic Major: Journalism
****
Queen: BaBari Naabien
Age: 22
Hometown: Lagos, Nigeria (via St. Louis, Mo.)
Year in School: Senior
Academic Major: Psychology
Mr. & Miss Mississippi Valley State University
King: Emmanuel Asuquo
Age: 19
Hometown: Lagos, Nigeria
Year in School: 4th Year
Academic Major: Computer Science and Mathematics
****
Queen: Essence Baggett
Age: 21
Hometown: Indianola, Miss.
Year in School: 4th Year
Academic Major: Music Vocal Performance
- advertisement
Miss Maroon and White (Morehouse College)
Queen: Nia Phillips
Age: 21
Hometown: Somerset, New Jersey
Year in School: Senior
Academic Major: Political Science
Mr. and Miss Morgan State University
King: Ehidiame Akojie
Age: 22
Hometown: Upper Marlboro, Md.
Year in School: Senior
Academic Major: Business Administration
****
Queen: Kysha Hancock
Age: 21
Hometown: Laurel, Md.
Year in School: Senior
Academic Major: Multimedia Journalism
Mr. & Miss Norfolk State University
King: Tyreese Davis
Age: 21
Hometown: Chester, S.C.
Year in School: Senior
Academic Major: Elementary Education
****
Queen: Justis Fisher
Age: 20
Hometown: Portsmouth, Va.
Year in School: Senior
Academic Major: Applied Mathematics
- advertisement
Mr. & Miss North Carolina A&T
King: Curtis Shannon Jr.
Age: 21
Hometown: Lima, Ohio
Year in School: Senior
Academic Major: Liberal Studies
****
Queen: Avionna Burns
Age: 21
Hometown: Winston Salem, N.C.
Year in School: Senior
Academic Major: Economics
Mr. & Miss Prairie View A&M University
King: Caleb Leeper
Age: 21
Hometown: Grand Prairie, Tex.
Year in School: Senior
Academic Major: Nursing
****
Queen: Taverlyn M. Shepard
Age: 21
Hometown: Shelby, Miss.
Year in School: Senior
Academic Major: Biology
Mr. & Miss. Saint Augustine's University
King: Deante Barnes
Age: 24
Hometown: Raleigh, N.C.
Year in School: Senior
Academic Major: Computer Information Systems
****
Queen: Brecha Byrd
Age: 20
Hometown: Surry County, Va.
Year in School: Senior
Academic Major: Business Administration
- advertisement
Mr. & Miss Savannah State University
King: Djangmah Narhmartey
Age: 21
Hometown: Savannah, Ga.
Year in School: Senior
Academic Major: Computer Information Systems
****
Queen: Maddison Reliford
Age: 21
Hometown: Albany Ga
Year in School: Senior
Academic Major: Political Science
Mr. & Miss Shaw University
King: Izeah Lorenzo Lee Parker
Age: 21
Hometown: Hopewell, Va.
Year in School: Senior
Academic Major: Business Administration
****
Queen: Imani Ayana Elyse Sterling
Age: 22
Hometown: Charlotte, N.C.
Year in School: Senior
Academic Major: Mass Communications
Miss Southern University and A&M College
Queen: Briana Hall
Age: 21
Hometown: Shreveport, La.
Year in School: Senior
Academic Major: Marketing
- advertisement
Mr. & Miss Southern University at New Orleans
King: Ronnie L. Dyer
Age: 29
Hometown: New Orleans, La.
Year in School: Senior
Academic Major: Biology
****
Queen: Daryelle D. Mitchell
Age: 22
Hometown: New Orleans, La.
Year in School: Senior
Academic Major: Biology
Mr. & Miss South Carolina State University
King: Aubrey Brown
Age: 21
Hometown: Augusta, GA
Year in School: Senior
Academic Major: Biology
****
Queen: Avianna Verschelle “Ivy” Hogue
Age: 21
Hometown: Gaffney, S.C.
Year in School: Senior
Academic Major: Elementary Education
Miss Southern University at Shreveport
Queen: Tamia Michelle Williams
Age: 20
Hometown: Shreveport, La.
Year in School: Sophomore
Academic Major: Radiology Technology
- advertisement
Mr. Tennessee State University
King: Tre’veon Hayes
Age: 21
Hometown: Memphis, Tenn.
Year in School: Senior
Academic Major: Elementary Education
Mr. & Mrs. Tuskegee University
King: Daisean DuBose
Age: 21
Hometown: Monroeville, Ala.
Year in School: 4th year Graduate Student
Academic Major: Occupational Therapy
****
Queen: Aleya G. Barber
Age: 21
Hometown: Atlanta, Ga.
Year in School: Senior
Academic Major: Biology
Mr. & Miss Virginia State University
King: Mekhi McKinney
Age: 21
Hometown: Prince George’s County, Maryland
Year in School: Senior
Academic Major: Sociology
****
Queen: Joy Watson
Age: 21
Hometown: Newburgh, N.Y.
Year in School: Senior
Academic Major: Mechanical Engineering Technology / Mathematics
- advertisement
Miss University of the Virgin Islands
Queen: Tamia Grant
Age: 20
Hometown: St. Kitts and Nevis
Year in School: Senior
Academic Major: Chemistry
Mr. & Miss Voorhees University
King: Xavier Willcox
Age: 21
Hometown: Atlanta, Ga.
Year in School: Senior
Academic Major: Business Marketing
****
Queen: Keyana Yeoman
Age: 21
Hometown: Wilmington, N.C.
Year in School: Senior
Academic Major: Mass Communications
Mr. & Miss Wilberforce University
King: Zion Justice
Age: 21
Hometown: Toledo, Ohio
Year in School: Senior
Academic Major: Business Management
****
Queen: Honesty Lyon
Age: 21
Hometown: Columbus, Ohio
Year in School: Senior
Academic Major: Mass Communications
- advertisement
Mr. & Miss Xavier University of Louisiana
King: Zion Rouege
Age: 21
Hometown: New Orleans, La.
Year in School: Senior
Academic Major: Biology Pre-med
****
Queen: Nina Giddens
Age: 21
Hometown: Atlanta, Ga.
Year in School: Senior
Academic Major: Public Health